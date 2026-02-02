Edebiyat Akşamları'nda Yaşar Kemal söyleşileri düzenlenecek
Ataşehir Belediyesi'nin edebiyat yapıtları üzerine söyleşiler gerçekleştirdiği "Edebiyat Akşamları” etkinliğinin şubat ayı konukları yazar Feridun Andaç ve doktor Aslan Erdem olacak. 6 Şubat'ta saat 19.30'da gerçekleştirilecek söyleşide çeşitli bağlamlar üzerinden Yaşar Kemal’in yazınında değişimin izi sürülecek.
KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Ataşehir Belediyesi, "Toplumsal Değişim Odağında Yaşar Kemal'in Anlatı Evreninde Düş ve Gerçeklik" başlığıyla 6 Şubat'ta söyleşi düzenleyecek.
Ataşehir Belediyesi'nin uzun yıllardır yazar, çevirmen, editör ve akademisyenlerle edebiyat yapıtları üzerine söyleşiler gerçekleştirdiği "Edebiyat Akşamları" etkinliğinin şubat ayı konukları belli oldu.
Yazar Feridun Andaç ve doktor Aslan Erdem'in konuk olacağı söyleşide çeşitli bağlamlar üzerinden Yaşar Kemal’in yazınında değişimin izi sürülecek.
"Toplumsal Değişim Odağında Yaşar Kemal'in Anlatı Evreninde Düş ve Gerçeklik" başlığıyla düzenlenecek söyleşi, 6 Şubat Cuma günü saat 19.30'da İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda ücretsiz olarak gerçekleşecek.