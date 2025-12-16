Edebiyat dünyasının kalbi fuarda atıyor
Yunis ALAÇAM
42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 21 Aralık’a kadar edebiyatseverleri buluşturuyor. Bugünkü etkinlikler şöyle:
• Karadeniz Salonu’nda 15.00’te ‘Gürcistan’ın Ulusal Şairi Dato Magradze Aramızda’ başlıklı söyleşi Dato Magradze’nin katılımıyla gerçekleşecek. Söyleşinin ardından ‘Türk ve Gürcü Şairler Buluşuyor’ etkinliğinde Cem Erdeveciler, Darecani Cilaşvili, Eka Mekeresvili, Halil İbrahim Özcan, Marina Khuchua, Nestan Kharebava, Özgün E. Bulut ve Şenel Gökçe konuşacak.
• Marmara Salonu’nda 12.00’de Kronik Çocuk’un düzenlediği ‘Gelincik Neden Kırmızı?’ etkinliğinin konuşmacıları Ayşegül Dede ve Ebru Aktan.
• 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı’nda 14.00’te Büyükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği ‘Okur Yazar Buluşması’nda Yalvaç Ural var.
• YAZŞADER’in 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı’nda düzenleyeceği ‘Gökkuşağı Renkler, Dostluk ve Masal Atölyesi’ konulu etkinlikte ise konuşmacı Sibel Atapek.