Edebiyat dünyasının ‘Tomo Abi’si uğurlanıyor

Kültür Sanat Servisi

Aras Yayıncılık’ın kurucularından, yazar ve yayıncı Yetvart Tomasyan nam-ı diğer "Tomo Abi" bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Tomasyan’ın cenazesi, bugün saat 14.00'te Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’ndeki törenin ardından Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı’nda uğurlanacak.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Tomasyan, 13 Aralık gecesi, 75 yaşındayken hayatını kaybetti. Hrant Dink, Ardaşes Margosyan ve Mıgırdiç Margosyan ile birlikte 1993 yılında Aras Yayıncılık’ı kuran Tomasyan, yayınevinin kuruluşunu şöyle anlatmıştı: “Ermeni toplumu zor zamanlar geçiriyordu, sesi duyulmuyordu. Ermeniler sessizce, kabuklarına çekilmiş bir şekilde yaşıyordu. Bazen işler çığırından çıkıyordu, ama ne yapılabilirdi? Sonuçta biz büyük bir topluluk değiliz.”