Edebiyat dünyasının Tomo Abi’sini kaybettik

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Aras Yayıncılık’ın kurucularından Yetvart Tomasyan önceki gece yaşama veda etti.

Aras Yayıncılık’tan yapılan açıklamada “Yayınevimizin kurucularından, hocamız, her daim desteğimiz Yetvart Tomasyan’ı, hepimizin Tomo Abi’sini kaybettik. Tomo Abi yaşamını Ermeni toplumuna, kültürüne, edebiyatına adamıştı. Aras’ın kuruluşundan beri büyüyen koca çınar, onun emekleriyle kök saldı ve nice meyve verdi” denildi.

“Tomo Abi” olarak bilinen Tomasyan, yayıncılık dünyasında ve Ermeni toplumunda derin izler bırakan isimlerden biriydi. Tomasyan yayımladığı Türkçe ve Ermenice kitaplarla Batı Ermenice edebiyatının ve kültürünün yaşamasını sağlayan öncü isimlerden biri oldu.

Aras Yayıncılık, 1993 yılında İstanbul’da Yetvart Tomasyan, Mıgırdiç Margosyan, Ardaşes Margosyan ve Hrant Dink tarafından kuruldu. Yayın evi, Ermeni yazarlardan yapılan çevirilerin yanı sıra çağdaş Ermeni yazarların kaleminden çıkan Türkçe eserler yayınlıyor.