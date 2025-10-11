Edebiyat, düşünce ve sanat Lüleburgaz’da

Kültür Sanat Servisi

Lüleburgaz Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Lüleburgaz Kitap ve Edebiyat Fuarı, 14-19 Ekim arasında kitapseverlerle buluşuyor. 120 yazarın katılacağı fuar, edebiyatın, düşüncenin ve sanatın buluşma noktası olacak.

Ayşe Kulin’in Onur Konuğu olacağı fuarın bu yılki konukları arasında Murat Menteş, Pelin Batu, Emrah Safa Gürkan, Behçet Çelik, Murat Uyurkulak, Ferhat Uludere gibi yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek.

Fuar atölye çalışmalarıyla da yalnızca bir kitap buluşması değil, aynı zamanda üretim, paylaşım ve ilham alanı olacak. Bu yıl fuarın etkinlikleri arasında iki tiyatro gösterisi de yer alıyor: Nazan Kesal’ın “Yaralarım Aşktandır” adlı tek kişilik performansı, kadının, aşkın ve insanın derin yaralarına ayna tutacak. Aykut Taşkın’ın “Merhaba Halikarnas Balıkçısı” adlı tek kişilik oyunu ile Halikarnas Balıkçısı, Bodrum’a sürgün edilişinin 100. yılı ve aramızdan ayrılışının ise 52. yılında Lüleburgaz’da anılacak. Fuarda sahnelenecek oyunların yanı sıra usta müzisyen, kent ozanı Vedat Sakman da sahne alacak.