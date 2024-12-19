Edebiyat Festivali coşkusu başlıyor

Kültür Sanat Servisi

Kartal Belediyesi Masal Müzesi, hedef kitlesinde gençlerin yer aldığı, edebiyatı ve romanı onların hayatının bir parçası hâline getirmeyi amaçlayan ‘9. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. ‘9. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali’nin bu yılki teması “Sanatçı Roman Kahramanları”…

Bugün başlayacak festival 21 Aralık’a kadar sürecek. Yazarlar, akademisyenler, öğretmenler ve en beğendikleri romanların kahramanlarını, onların kostümlerini giyerek canlandıran öğrenciler Masal Müzesi’nin büyüleyici atmosferinde bir araya gelecek.

Yılın en uzun gecesi 21 Aralık’ın, Dünya Roman Kahramanları Günü olarak kutlanmasıyla başlayan; lise öğrenci ve öğretmenlerini, üniversite öğrenci ve akademisyenlerini, yazarları, okurları ve edebiyatseverleri bir araya getirerek şenlikli bir buluşmaya dönüştüren festival, edebiyatseverlerle bu yıl Kartal’da buluşuyor.

Üç gün boyunca devam edecek etkinliklere bu yıl 44 okuldan yaklaşık 1500 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte katılacak.