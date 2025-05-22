Edebiyat Günleri başladı: Hayat kitapla güzelleşir

Oktay EVSEN

Uluslararası 12. Sarıyer Edebiyat Günleri görkemli bir törenle açıldı. 33 yayınevi ve 400 yazarın katıldığı Edebiyat Günleri’nin açılış konuşmasını Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu yaptı. Aksu, “Edebiyat günlerinin temel amacı edebiyatseverleri, kitapla buluşturmak ve düşün dünyasına katkıda bulunmaktır” dedi.

Daha sonra söz alan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise “Bir kitap bir hayatı değiştirir. Bir hayat bir toplumu değiştirir. Bir toplum bütün dünyayı değiştirir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yazar Ahmet Ümit söyleşisi gerçekleştirildi. Gün boyunca yazarlar İbrahim Varlı, Hülya Güntaş, Dilruba Nuray Erenler, Aydan Ay, Gülşah Yemen, Ahmet Acar, Fulya Bayraktar, Nihat Altınok imza stantlarında okuyucularıyla buluşarak kitap imzaladılar.