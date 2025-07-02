Edebiyat isyandır

Kadir İNCESU

Zemheriden Sonra Bahar, Güz Çığlığı, Ten ve Kül adlı üç şiir kitabı bulunan Şerif Temurtaş bu kez düzyazılarından oluşan yeni kitabıyla çıktı okurların karşısına… “Şairin toplumsal ve evrensel duyarlılık sahibi olması gerektiğine inanıyorum,” diyen Temurtaş ile konuştuk.

Kitabı “Enver Gökçe’nin, Sergey Yesenin’in derin anısına” adamanızın nedeni ne? Gökçe ve Sergey Yesenin ile aranızda nasıl bir bağ kuruyorsunuz?

Birçok toplumcu şair gibi Enver Gökçe, Nâzım, Mayakovski, Yesenin, Neruda, Nihat Behram şiirleriyle büyüdüm. Gökçe ve Sergey Yesenin’i hep kendime daha yakın hissettim. Hatta Yesenin’in benim ruh ikizim olduğunu düşünürüm. Onlar gibi ben de devrimin şairi olmaya çalışıyorum. Kitabı bu isimlere adamamın duygusal bağı bu.

“Haksızlığa başkaldırmayan şair, yazar olamaz” tespitiniz elitsel bir bakış olarak değerlendirilirse yorumunuz ne olur?

Edebiyatın, sanatın, özelde şiirin de amacı duygularımızı belirginleştirip bilemek. Canlıların bunun özelinde insanın uğradığı haksızlıkların sesi olmuştur şiir. Şiirin doğuşunun haksızlıklara başkaldırmak için olduğuna inanırım. Kitabımda da buna değindiğim denemeler var. Edebiyat acılara haksızlıklara direnç sağlamak için de vardır bir bağlamda diye düşünüyorum.

Kitabınızın girişindeki “Neye yarar edebiyat bir itiraz bir isyan barındırmıyorsa” tespitinizi okuyunca sormadan edemedim; barındırsa ne değişecek, barındırmasa ne değişecek?

Bir önceki soruda da belirttiğim gibi, edebiyat ve sanat bir itirazı barındırmıyorsa bana ne katacak, neyi anlatacak ben kendimi nerede bulacağım, nerede tanımlayacağım. Hayatın bir itiraz, bir kavga üzerine kurulduğunu düşünüyorum. Edebiyatın da sanatın da bir itiraz barındırmıyorsa bir işe yaramayacağını düşünüyorum. Edebiyat bir itiraz bir isyan barındırmıyorsa gitgide olağanlaşır, neye yaradığı belli olmayan söz öbekleri olunmaya başlar.

Günümüz şiiri için “… çoğunlukla halktan uzak postmodern anlamsızlığın şişirildiği, okunan metnin ne tarafa çekersen o tarafa uzatıldığı belli olmayan metinler” olduğunu vurguluyorsunuz. Şiirde, anlam arama arayışı baskı oluşturur mu?

Her şiirin, her edebiyat ve sanat ürününün bir iletisi olmalı, değilse o ürün benim için yok hükmündedir. Şiirin bir anlamı, bir öyküsü, bir anlatısı yoksa ben o metni nereye koyacağım, ne işime yarayacak, niye okuyayım, zamanıma yazık değil mi?

Şair, yazar kendisi için mi, “yaşamın sesini gelecek kuşaklara aktarmak” için mi yazar?

Ben niye yazıyorum, yaşama tanıklık etmek için, alttakilerin sesi olmak için, hayata tanıklık yapmak için yazıyorum. Yaşananın unutulmaması, geleceğe taşınması için yazıyorum. Alın terinin sesi olup fabrikalarda, tarlalarda püfür püfür esmek için yazıyorum. Aşkın ve devrimin sesi olmak için yazıyorum.

“Şairin şiiri kadar tavrı ve yaşam biçimi de yazdıklarıyla örtüşmelidir” düşüncesinin çok tartışıldığını gördüm. Ancak bir sonuç alınamadığını da…

İnsan hayatın hangi alanında olursa olsun düşündüğü gibi, yaşadığı gibi olmalı, bunun da şiirine yansıması gerekiyor. Bu nedenle şairin yaşamı şiire dâhildir diye düşünüyorum.

Şiir daha çok acıya, hüzne mi yoksa sevince, mutluluğa mı yakışıyor?

Elbette sevincin de şiiri vardır az da olsa. Ama şiirin beslenme damarı hüzünlerimiz, yürek çırpıntılarımızdır diye düşünüyorum.

Şiir ve şiir kitaplarıyla ilgili düşüncelerinizle şiir kitaplarının satış rakamları pek uyuşmuyor.

Şiir artık satmıyor çünkü yazılan şiir yaşananı yansıtmıyor. Bana duygusal ve düşünsel depremler yaratmayan şiiri niye okuyayım. Kitapçılar şiire raflarında yer vermiyor. İyi şiire okuyucu nasıl ulaşacak. Ver parayı bas kitabı dönemi de kitap enflasyonu yarattı, büyük yayınevleri sistemle çatışmayan şiir kitaplarını basıyor. Adı kendinden büyük dergiler derdi olan şiiri değil postmodern anlamsızlığın körüklendiği, iktidarların rahatsız edilmediği metinleri şiir diye basıyorlar. YAZKO türü bir örgütlenmeye ihtiyacı var.

A. Kadir, Enver Gökçe, Gülten Akın, Hasan Hüseyin, Refik Durbaş, Veysel Çolak, Ahmet Erhan şiirini mi arıyorsunuz şiirlerde?

Elbette yazılan şiiri aramıyorum, ancak saydığınız şairler hayatı, dertlerimizi, hüzünlerimizi, aşklarımızı, kavgayı kendi estetik yapısını, dilini oluşturmuş yeni şiirler, şairler arıyorum. Rüzgârın sesini dinlemek istiyorum. Yoksa ortalıkta şiir olduğunu iddia eden binlerce kitap basılıyor her gün. Yaşam olduğu sürece yeni şiirler yazılacağına inancım tam.-