Edebiyat Matineleri’nde Mahmut Yesari ve Arkadaş Zekai Özger anılacak

Türkiye Yazarlar Sendikası ile Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Edebiyat Matineleri, 12 Mayıs’ta edebiyatın iki önemli ismi olan Mahmut Yesari ile şair Arkadaş Zekai Özger anacak.

Kadıköy’deki Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte, iki edebiyatçının eserleri ve edebiyata bıraktıkları izler konuşmalar ve okumalar eşliğinde ele alınacak.

Programın sunuculuğunu Ayça Erdura üstlenecek. Mahmut Yesari bölümünde Nükhet Eren ve Gülayşen Erayda konuşmalarıyla yer alırken, öykü okumalarını Mehmet Zaman Saçlıoğlu gerçekleştirecek.

Arkadaş Zekai Özger bölümünde ise Pelin Özer ve Mesut Varlık konuşmalarıyla etkinliğe katılacak. Şiir okumalarında Cenk Gündoğdu, Zafer Zorlu ve Mustafa Köz sahnede olacak.

Edebiyat Matineleri, geçmişin edebi belleğini bugünün okurlarıyla buluşturmayı hedefliyor. Etkinlik, 12 Mayıs 2026 Salı günü saat 15.00’te başlayacak.