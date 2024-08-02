Edebiyat rüzgârı adada esiyor

Kültür Sanat Servisi

3. Marmara Adası Edebiyat Günleri, bu yıl 17 yazar, şair ve edebiyat insanının katılımıyla 2-3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. 1950’li ve 60’lı yıllardan başlayarak dönemin yazarlarının, sanatçılarının mekânı olan, tatillerini geçirdikleri ve eserlerini yazdıkları rüzgârlarıyla da ünlü Marmara Adası’nda, edebiyat ve sanat rüzgârını yeniden estirmek amacıyla gerçekleştirilen Marmara Adası Edebiyat Günleri’nin bu yılki teması “Limanımız Edebiyat” olarak belirlendi.

Bugün başlayacak etkinliklerin konukları Alp Gökalp, Başar Başarır, Deniz Yüce Başarır, Feride Çiçekoğlu, Filiz Aygündüz, Göknil Özkök, Gül İrepoğlu, Kemal Varol, Murat Gülsoy, Nedret İşli, Şebnem İşigüzel, Yavuz Ekinci ve Zülfü Livaneli olacak.

Marmara Adası Edebiyat Günleri, bu yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Can Çocuk Yayınları, Sitiya Zeytinyağları, Denizevi Karvunyi, İnci’nin Elleri Seramik Atölyesi ve Enis’in Yeri Restoran’ın dayanışmasıyla yapılacak.

BİR EDEBİYAT ADASI

Marmara Adası, 1950’ler ve 60’larda dönemin önde gelen edebiyatçılarının, yazarlarının ve sanatçılarının gözde mekânıydı. Melih Cevdet, Oktay Rifat, Yaşar Kemal, Fethi Naci, Edip Cansever ve Arif Damar, pek çok yazar ve şair arasında Marmara Adası’ndan geçenlerden sadece birkaçı.

Sanat çevrelerinden heykeltıraş/ressam Gürdal Duyar, Ömer Uluç ve Aliye Berger Marmara Sarıgöl Otel’de konakladı. Aynı otelde Türk şiirinin önde gelen isimleri arasında yer alan şair Edip Cansever, şair Turgut Uyar ve yazar Tomris Uyar çifti uzun seneler yaz tatillerini geçirdi. Tomris Uyar, öykülerinde Marmara Adalı birçok simaya da yer verdi. Oya Baydar’ın son romanı Yazarlarevi Cinayeti de mekân olarak Marmara Adası’ndan esinlendi. Türkiye’de edebiyatın önde gelen isimlerinden Baydar, uzun yıllardır yaz aylarını önemli ölçüde Marmara Adası’nda geçiriyor.