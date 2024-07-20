Edebiyat rüzgârı esecek

Kültür Sanat Servisi

İlki 2022’de gerçekleştirilen, katılan yazarlar ve okurların ilgisiyle dikkat çeken Marmara Adası Edebiyat Günleri (MAEG) bu yıl da 2-3-4 Ağustos günlerinde yazarları, okurları, edebiyatseverleri "Limanımız Edebiyat" teması etrafında buluşturuyor.

Etkinliklerin bu yılki yazar ve gazeteci konukları: Alp Gökalp, Başar Başarır, Deniz Yüce Başarır, Feride Çiçekoğlu, Filiz Aygündüz, Göknil Özkök, Gül İrepoğlu, Kemal Varol, Murat Gülsoy, Nedret İşli, Şebnem İşigüzel, Yavuz Ekinci, Zülfü Livaneli olacak.