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Edebiyat rüzgârı esecek

Kültür Sanat
  • 20.07.2024 06:00
  • Giriş: 20.07.2024 06:00
  • Güncelleme: 20.07.2024 08:28
Edebiyat rüzgârı esecek

Kültür Sanat Servisi    

İlki 2022’de gerçekleştirilen, katılan yazarlar ve okurların ilgisiyle dikkat çeken Marmara Adası Edebiyat Günleri (MAEG) bu yıl da 2-3-4 Ağustos günlerinde yazarları, okurları, edebiyatseverleri "Limanımız Edebiyat" teması etrafında buluşturuyor.

Etkinliklerin bu yılki yazar ve gazeteci konukları: Alp Gökalp, Başar Başarır, Deniz Yüce Başarır, Feride Çiçekoğlu, Filiz Aygündüz, Göknil Özkök, Gül İrepoğlu, Kemal Varol, Murat Gülsoy, Nedret İşli, Şebnem İşigüzel, Yavuz Ekinci, Zülfü Livaneli olacak.

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