Edebiyat, sanat dergisi ArtAnlam okurla buluştu

Öykücü-denemeci Hürriyet Yaşar’ın yayın danışmanlığı, yazar-şair Mehmet S. Aman ile öykücü Ekin Güneş Saygılı’nın eşgüdüm ve yürütücülük destekleri, öykücü Ender Özer, Erdi Ülküseven, Ergün Doğan, M. Bahadır Deniz ve Tuğçe Hitay’ın ortak emeklerinin ürünü olarak okurla buluşan ArtAnlam dergisinin basın buluşması, Kurtuluş Sanat’ta yapıldı.

Buluşmaya, Türkiye Yazarlar Sendikası 2’nci Başkanı ve şair Mustafa Köz, eski Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, kültür-sanat ve edebiyat dünyasından birçok isimle birlikte gazeteciler katıldı.

Derginin Genel Yayın Danışmanı Hürriyet Yaşar, konuşmasında şunları söyledi: “Sözsüz bulduğumuz alanda sözümüz olsun istedik. Dergimizin adı çoklu seçeneklerden oy çokluğuyla ‘ArtAnlam’ olarak belirlendi. Neden adı Artanlam? Az önce Biz öyküyü düz anlamlı tümcelerle yazıyoruz. Düz anlamlı tümceler art arda dizilip öykü bitince bir 'art anlam' doğuyor. O ‘art anlam’ sözünü atölye ders notlarını kitaplaştırırken keşfettim. Orada da yazdım ve ondan sonra düşünmeye başladım. Bu ‘art’ sözcüğü, yani Latince ‘sanat’ anlamında bildiğimiz ‘art’ sözcüğü benim bulduğum ‘art anlam’ sözüyle ilişkili olabilir mi, diye. Heyecanlandım ve adlar listesine onu da yazmıştım. Oylamada o kazandı. Yaşamdan yana, insandan yana, doğadan yana, doğrudan, güzelden yana, halktan yana tüm güzel sözleri birleştirmek, bir araya getirmek, yenilerini yaratmak üzere ArtAnlam dergisini yarattık. Umarım gelen iyi dileklerde olduğu gibi uzun ömürlü olacaktır, umarım etkili olacaktır.”

Derginin yazıişleri eşgüdümünden sorumlu gazeteci, yazar ve şair Mehmet S. Aman, derginin temellerinin 2024’ün Eylül ayında atıldığını, o günden beri ciddi bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Konuşmalarımızda, yazılarımızda edebiyat ortamının, kültür sanat ortamının son zamanlarda vasatlığa alıştığını söylüyoruz. Hep konuşuyoruz. Konuşmaktan da öteye geçip bir şeyler yapmalı diyen sekiz kişi bir araya geldi ve bu dergiyi edebiyat dünyasına kazandırdı. Biz bugün edebiyat tarlasına tohumları serptik. Onu sulamak, filizlendirmek, yeşillendirmek sizlerin ve hepimizin görevi” dedi.

TYS 2’nci Başkanı Mustafa Köz de, “Biz TYS olarak edebiyat matinesinde Arkadaş Zekai Özger'i andık, anımsadık. O da 25 yaşında ölen, öldürülen bir şairdir. Bir sözü var çok severim. Diyor ki: ‘Uyuz bir kedi gibi kaşınıyor edebiyat’. Demek ki her zaman, bir şey söylenecekse yapılmış olanın üstünde bir şey söylemeli. Bir sıkıntı, bir dert gördükleri için öyküde ya da edebiyat dünyasında bu işe soyunmuşlar. Yolları açık olsun” ifadelerini kullandı.