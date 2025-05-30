Edebiyat Sinema Buluşması’nın son gününde “Cadı” filmi gösterilecek

Kültür Sanat Servisi

Karşıyaka Belediyesi ve Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliğiyle 26-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen III. İzmir Edebiyat ve Sinema Buluşması, 30 Mayıs Cuma akşamı Bostanlı Çatı’daki söyleşi ve film gösterimi ile sana eriyor.

Saat 20’de başlayacak söyleşide, araştırmacı - yazar Efdal Sevinçli Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın yaşamı ve sanatına ilişkin bilgiler verecek; ardından Gürpınar’ın “Cadı” romanını sinemaya aktaran yönetmen Erman Bostan filmin yapım sürecini anlatacak. “Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan Korku Sinemasına” başlıklı söyleşinin ardından 2024 yapımı “Cadı” filmi izlenecek.

İzmirli sinemaseverlerin yoğun katılımı ile gerçekleşen ‘Buluşma’nın ilk gününde, Attila İlhan'ın senaryosunu yazdığı Lütfi Akad’ın yönettiği “Yalnızlar Rıhtımı" filmi gösterildi. Film öncesi, Vecdi Sayar’ın yönettiği panelde yazar-eleştirmen Rıza Kıraç iki sanat dalı arasındaki ilişkileri, yönetmen Biket İlhan ise bu yıl 100. doğum yılını andığımız Attila İlhan’ın sinema ile ilişkisini anlattı.

İkinci gün, Tarık Dursun K.'nın aynı adlı romanından uyarlanan, Ümit Elçi’nin yönettiği "Kurşun Ata Ata Biter" filminin gösterimi öncesi gerçekleştirilen panelde ise, akademisyen Özlem Fedai, yazar Salim Çetin ve yazar-fotoğraf sanatçısı Lütfü Dağtaş Tarık Dursun K’nın yaşam öyküsünü ve sinema serüvenini anlattılar.

Buluşmanın üçüncü günü, bu yılın ilk günlerinde yitirdiğimiz usta yazar Selim İleri anıldı. Eleştirmen-akademisyen Zeki Coşkun’un “Selim İleri’nin Sinema Tutkusu” konulu söyleşisini, Selim İleri’nin senaryosunu yazıp, Ömer Kavur’un yönettiği “Kırık Bir Aşk Hikayesi”nin gösterimi izledi. Dördüncü günün programında, usta yönetmen Atıf Yılmaz’ın Habib Bektaş'ın "Gölge Korkusu" romanından uyarladığı "Eylül Fırtınası" gösterimi vardı. Film öncesi yazar Habib Bektaş romanından yapılan uyarlamaya ilişkin eleştirilerini anlattı, seyircinin sorularını yanıtladı.