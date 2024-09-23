Edebiyat tarihine bir yolculuk

Ümit GÜÇLÜ

Edebiyatımızın önemli isimlerine bir akşam yemeğinde eşlik etmek ister misiniz? Öyleyse Beyoğlu’nun unutulan zamanlarına, edebi sohbetlerine tanıklık edeceğiniz ‘Güzel Son’ tam size göre. Oyun, dönemin yazar ve şairlerinin uğrak yeri Mösyö Lambo’nun Meyhanesi’nde geçiyor.

Gizemli bir davetiye ile sırayla içeri giren Nurullah Ataç, Orhan Veli, Melih Cevdet, Sait Faik ve sürpriz konukları arasında yaşananlar, sizi edebiyat tarihinde bir yolculuğa çıkaracak. Nurullah Ataç ve Orhan Veli arasında gece boyu sürecek didişme, şans eseri meyhaneye uğrayan Suat Derviş ile bambaşka bir hâl alır. Özellikle Orhan Veli’nin ‘Güzel kadınları severim, işçi kadınları da severim, güzel işçi kadınları daha çok severim’ şiirine atıfla Derviş’in “fark etmedim zannetmeyin, her ne kadar erkek bir şiir olsa da en azından bir sınıf meselesi” diyerek göndermede bulunması ve Nurullah Ataç’ın “bu garip şiiri hakkında ne düşünüyorsunuz Suat Hanım” sorusuna “umut verici fakat dünya başka bir meselenin savaşını veriyor…” yanıtıyla Derviş’in mücadeleci ve sınıfsal yaklaşımının altı çiziliyor.

İnce ince ördüğü hikâye kurgusu ile 2023 Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülüne layık görülen Hakan Tabakan’ın yazdığı, Volkan M. Sarıöz’ün yönettiği, Ahmet Kaynak, Mehmet Konu, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Muhammed Türkoğlu, Onur Şenol ve Selen Şenay’ın rol aldığı ‘Güzel Son’ 26 Eylül’de İstanbul Baba Sahne’de yer alacak.