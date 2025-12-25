Edebiyat ve tarih tuvalde buluştu

Sertaç ÇELİK

Haydar Özay’ın fırçası, Don Kişot’tan İnce Memed’e uzanan bir edebiyat ve tarih yolculuğunu İstanbul’a taşıyor. Beethoven’den Âşık Veysel’e, Nâzım Hikmet’ten Yaşar Kemal’e uzanan figürler, izleyiciyle buluşuyor. Özay, sergisini “Don Kişotlar Sergisi” olarak tanımlıyor ve eserlerinde süreklilik, özgünlük ve tutarlılık vurgusunu ön plana çıkarıyor. Sergi, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 30 Aralık’a kadar görülebilecek. Haydar Özay ile resimleri üzerine konuştuk.

Sergi başlığı, izleyiciyi edebiyat ve tarihin iç içe geçtiği uzun bir yolculuğa davet ediyor. Bu sergiyi bütün olarak nasıl tanımlarsınız?

Beethoven ve Âşık Veysel’le müzik, Faust ve Peer Gynt ile tiyatro var. Nâzım’dan Petöfi’ye, Ritsos’a uzanan şairler; büyük devrimciler, romancılar sergide yer alıyor. “Don Kişotların Sergisi” denilebilir. Che Guevara, Fidel’e yazdığı veda mektubunda, Don Kişot’un atı Rozinante ile yola çıktığını söylerken kendini Don Kişot’a benzetiyordu. Nâzım Hikmet’ten Orhan Kemal’e, Karl Marx’tan Rosa Luxemburg’a, Deniz, Yusuf ve Hüseyin’den Yaşar Kemal’in İnce Memed’ine kadar “Don Kişotlar” sergisi olarak hatırlanacak bir sergi.

Ayrıca, 30 yıllık Trenli Resim’den sergimin açılışından bir gün öncesinde üzerinde çalıştığım resimlere kadar, resim sanatına tutkuyla bağlı sahici bir ressamın üslubundaki özgünlük, süreklilik ve tutarlılık bu sergide de kendini gösteriyor.

Resimlerinizde edebiyat kahramanları ve tarihsel figürler yalnızca betimlenmiyor; adeta yeniden canlanıyor. Edebiyat bir ilham kaynağı mı, yoksa resim yapmanın asli bir parçası mı?

Gençlikte, bir köy deresi gibi doğal şekilde akıyorsunuz. Yıllar sonra ise kurumamak, kaybolmamak için sizi hızlandıran eğimlere, çoğaltan yağmurlara ve karlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Resimlerime ilham kaynağı olan başka alanlar da var, şüphesiz; ama edebiyat esini ressama bambaşka güç veriyor.

Yaşar Kemal’in Ağrıdağı Efsanesi ve İnce Memed romanlarından, Nâzım Hikmet’ten Don Kişot’a uzanan bu geniş evrende sizi bir arada tutan ortak duygu ne?

Sanat benim için olmazsa olmaz; buna derin inancım var. Resim sanatına olan tutkum ve edebiyat sevgim, tüm bu geniş evreni bir arada tutan ortak bağ.

“Trenli Resim”, yaklaşık otuz yıl önce yapılmış olmasına rağmen hâlâ güncelliğini koruyan bir yapıt. Bu resmin zamana direnmesinin nedeni ne?

Umutsuz bir şair yerde sırtüstü, masaya kapaklanmış yılgın bir müzisyen ve iki “R” harfini işaret eden, kolunun altında tuvaliyle bir ressam var; şemsiyesi de yanında. Resim ve ressamın baş harfi “R”, diğer “R” ise Rönesans ve Devrim’in baş harfini temsil ediyor; yani yeniden doğuşun ve devrimin baş harfleri.

Resim ve ressam, Rönesans ve Devrim… Ressam izleyicilere bu harflerle bunu gösteriyor. Resmin merkezinde sanki bir şeylerin koreografisine hazırlanan bir kadın var. Kapitalizmin koyu renkli fabrika dumanına karşı koyamayan küçük bir gecekondunun cılız beyaz dumanı ve resme adını veren tren de sahnede yer alıyor.

Trenli Resim, Jules Verne’in Arzın Merkezi’ne Seyahat’inde veya Denizler Altında 20.000 Fersah’ta rastlanan sahneler gibi; sadece yeraltında, dünyanın merkezinde veya denizin altında görülebilecek güzel bir hayal gibi. Hâlâ güzel. Şimdiye kadar hiç roman yazmadım, ama Trenli Resim belki de ilk romanım. Novelladan biraz daha büyük.

Dev boyutlu tuvallere tutkunuz, sanat yolculuğunuzun ayırt edici özelliklerinden. Büyük ölçekte çalışmak, anlatmak istediğiniz hafızayı ve tanıklığı nasıl etkiliyor?

Dev bir tuvalin yüksekliği 5 metre, uzunluğu 10 veya 14 metre olunca, atölyenin sınırlarını aşmak, açık havada çalışmak ve bir iskele kurarak resme her yönüyle günlük yaşamın sayısız etkisi altında yaklaşmak gerekiyor.

Yok olan kültürel bir mekânın tanıklığını, Şan Tiyatrosu’nda Büyük İstanbul Resmi ile ya da Mimarlar Odası terasında Gezi Resmi ile tarihi bir olayın tanıklığını yaparak sürdürüyorsunuz.

Bugünün hızla tüketilen dünyasında, izleyicinin bu sergiden çıkarken yanında götürmesini istediğiniz temel duygu ya da soru ne olurdu?

Türkiye’de sanat ve sanatçılar var. İzleyicilerin resimler sayesinde kendi kültür köklerimize ve evrensel kültüre karşı artan bir merakla sergiden ayrılmalarını isterdim.

Bu sergi bir durak mı, yoksa yeni bir yolun başlangıcı mı? Önümüzdeki dönemde hangi yeni hikâyeler ve figürler tuvalinize girecek?

Eski resimlerim olan Melankoli Resmim ve Büyük İstanbul Resmim, yeni çalışmalarımla etkileşime girerek beni görkemli resimsel sonuçlara taşıyacak gibi görünüyor. Önümüzde, tamamlanacak olanlarla birlikte pek çok yeni başlangıç var sergimizde. İstanbul’un müzelerinde eserleri olan büyük şairlerden Polonyalı Adam Mickiewicz ve Tevfik Fikret gibi isimler üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Ayrıca, “Bir Gorki portresi ya da Cihan Alptekin portresi yapsam ne iyi olur” dediğim anlar oluyor. Bir sendika için anıtsal emekçi resimleri hazırlıyorum ve 2026, Pir Sultan çalışmalarımın başlangıç yılı olacak. Sanatseverleri sergime bekliyorum.