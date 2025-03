Edebiyatçılardan ortak bildiri: “Biz de sokaktayız!”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Türkiye’nin önde gelen edebiyatçılarından bildiri yayımladı.

Yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"İktidar, İstanbul’un iradesine, Türkiye’nin de gelecekteki seçimine, güdümündeki yargı eliyle darbe vurmuştur.

Bugün sokaklardan yükselen ses; süregelen adaletsizliklere, sistemli hukuksuzluklara karşı, halkımızın ve gençlerimizin ortaya koyduğu meşru bir itirazdır.

Türkiye’nin edebiyatçıları olarak bu antidemokratik uygulamalara sessiz kalmayacağız.

Biz de sokaktayız, biz de bu adaletsizliğe “Hayır!” diyoruz."

Bildiriye imza atan isimler şu şekilde:

