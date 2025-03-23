Edebiyatçılardan ortak bildiri: “Biz de sokaktayız!”
Aralarında Ahmet Telli, Zülfü Livaneli, Gündüz Vassaf, Oya Baydar, Murathan Mungan, Şükrü Erbaş gibi isimlerin olduğu 190 yazar “Biz de sokaktayız!” başlığıyla bir bildiri yayımladı. Bildiriyi, Orhan Kemal Müzesi önünde Ayfer Tunç okudu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Türkiye’nin önde gelen edebiyatçılarından bildiri yayımladı.
Yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:
"İktidar, İstanbul’un iradesine, Türkiye’nin de gelecekteki seçimine, güdümündeki yargı eliyle darbe vurmuştur.
Bugün sokaklardan yükselen ses; süregelen adaletsizliklere, sistemli hukuksuzluklara karşı, halkımızın ve gençlerimizin ortaya koyduğu meşru bir itirazdır.
Türkiye’nin edebiyatçıları olarak bu antidemokratik uygulamalara sessiz kalmayacağız.
Biz de sokaktayız, biz de bu adaletsizliğe “Hayır!” diyoruz."
Bildiriye imza atan isimler şu şekilde:
Abidin Parıltı
Abdullah Aren Çelik
Abdullah Ataşçı
Adil Öztürk
Afşin Kum
Ahmet Ergenç
Ahmet Erkam Saraç
Ahmet Telli
Akif Kurtuluş
Algan Sezgintüredi
Alican Saygı Ortanca
Alper Canıgüz
Altay Öktem
Anıl Mert Özsoy
Arda Özgüven
Arlin Çiçekçi
Arzu Erkan
Aslı Ilgın Kopuz
Aslıhan Kocabal
Asuman Susam
Aybike Ertürk
Ayça Erkol
Ayfer Tunç
Ayhan Bozkurt
Aylin Balboa
Ayşe Nilay Özkan
Ayşe Sarısayın
Ayşegül Devecioğlu
Aysun Kara
Azime Güç
Banu Akeloğlu
Baran Güzel
Barış Acar
Barış İnce
Başar Başarır
Başar Yılmaz
Bedia Ceylan Güzelce
Belgin Bıyıkoğlu
Belma Fırat
Bengisu Günaydın
Berna Kabacaoğlu
Bihter Saatçi
Birgül Al
Birgül Oğuz
Birhan Keskin
Birol Tezcan
Buket Arbatlı
Bülent Ayyıldız
Burak Bayülgen
Burak Katipoğlu
Burcu B. Bilgin
Can Kantarcı
Caner Almaz
Cenk Şahin
Çiğdem Koç
Damla Adam
Defne Suman
Deniz Durukan
Deniz Yüce Başarır
Dilek Yılmaz
Dilruba Nuray Erenler
Doğu Yücel
Doruk Ateş
Duygu Terim
Egemen Görçek
Emek Erez
Emel Aslan
Emirhan Burak Aydın
Emrah Poyraz
Ercan Mehmet Erdem
Erdem Özgül
Erendiz Atasü
Ertan Meyan
Ertuğ Uçar
Ezgi Polat
Ezgi Tanergeç
Fatih Gezer
Fatma Nur Kaptanoğlu
Feride Çiçekoğlu
Figen Alkaç
Figen Şakacı
Fuat Sevimay
Gamze Yayık
Gaye Boralıoğlu
Gizem Çetin
Gökcan Şahin
Gonca Özmen
Gülayşe Koçak
Gündüz Vassaf
Gürsel Korat
Hacer Ansel
Hakan Bıçakçı
Hakan Kökcü
Halis Koç
Hande Ortaç
Hanife Demir
Harun Özen
Haydar Ergülen
Hikmet Hükümenoğlu
Hüseyin Bul
Hüseyin Mert Erverdi
Işıl Madak Kaya
İlhami Algör
İnci Aral
İsmail Güzelsoy
Jülide Kayaş
Kadir Yiğit Us
Kayra Keri Küpçü
Kemal Sinan Özmen
Kerem Işık
Kevser Ruhi
Kutluhan Kutlu
Lalehan Bosnalı
Leyla Ezgi Dinç
Mahir Ünsal Eriş
Mehmet Bilal Dede
Mehmet Kaan Alparslan
Mehmet Said Aydın
Mehmet Zaman Saçlıoğlu
Mehtap Sezer
Melih Günaydın
Melike İlgün
Melikşah Altuntaş
Melodi Baç
Menekşe Toprak
Mevsim Yenice
Mihrap Aydın
Mine Soysal
Müge İplikçi
Muhammed Selman Anasal
Muhammet Yıldırım
Mükerrem Yılmaz
Murat Gülsoy
Murat Özyaşar
Murat Uyurkulak
Murathan Mungan
Müren Beykan
Mustafa Çevikdoğan
Nermin Yıldırım
Nurhan Suerdem
Onat Bahadır
Orhan Alkaya
Orhan Murat Bahtiyar
Oya Baydar
Oylum Yılmaz Eriş
Ozan Ertürk
Ozan Yüksel
Ozancan Demirışık
Ömer Çeşit
Ömer Faruk
Özen Yula
Özge Doğar
Özlem Akıncı
Özlem Ertan
Pelin Özer
Polat Özlüoğlu
Reha Avkıran
Rıdvan Hatun
Sabri Saydam
Sanem Kayhan Gonzalez
Selçuk Çelik
Selim Erdoğan
Sema Kaygusuz
Semih Gümüş
Semrin Şahin
Sepin Sinanlıoğlu
Seray Şahiner
Sevengül Sönmez
Sevim Erdoğan
Sezer Ateş Ayvaz
Sibel Köklü
Sibel Oral
Sine Ergün
Su Tunç
Süreyyya Evren
Şebnem İşigüzel
Şükrü Erbaş
Taçlı Yazıcıoğlu
Uğur Arık
Ulaş Özkan
Yasemin Özek
Yasemin Yazıcı
Yavuz Ekinci
Yekta Kopan
Yiğit Bener
Yiğit Değer Bengi
Yurdagül Şahin
Zeynep Çolakoğlu
Zeynep Kaçar
Zülfü Livaneli