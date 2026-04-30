"Edebiyatın Adalet Arayışında Nâzım Hikmet" söyleşisi Kadıköy'de

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "Nâzım Hikmet’i Tanımak ve Anlamak" söyleşisi bu kez Kadıköy’de edebiyatseverlerle buluşuyor.

5 Mayıs’ta Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle TESAK’ta gerçekleşecek etkinlikte, Nâzım Hikmet’in düşünsel dünyası ve edebiyatındaki adalet kavrayışı ele alınacak.

“Edebiyatın Adalet Arayışında Nâzım Hikmet” başlıklı söyleşinin konuğu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan olacak.

Söyleşide, Nâzım Hikmet’in eserleri üzerinden hukuk, adalet ve toplumsal vicdan arasındaki bağla birlikte şairin bugün hâlâ güncelliğini koruyan fikirlerine farklı perspektiflerden ışık tutulacak.

Katılım ücretsiz olacak.