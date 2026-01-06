Edebiyatın aynaya baktığı yıl

Özge DOĞAR

Türkiye'de 2025, edebiyat için yalnızca yeni kitapların, ödüllerin ve fuarların yılı olmadı; aynı zamanda edebiyatın kendi yapısını, ilişkilerini ve etik sınırlarını sorguladığı bir dönem olarak kayda geçti. Metnin kendisi kadar, o metnin hangi koşullarda üretildiği, yayımlandığı ve dolaşıma sokulduğu da edebiyat gündeminin merkezine yerleşti.

Bu yıl edebiyat, uzun süredir alışık olduğu 'sadece metni konuşma' konforunu terk etti.

İntihal tartışmaları, telif hakları, editöryal süreçler ve jüri yapıları; edebi niteliğin yanında şeffaflık ve etik kavramlarını da gündeme taşıdı.

'Esinlenme' ile 'ihlâl' arasındaki sınırın nerede başladığı sorusu, yalnızca hukukçuların değil, yazarların ve okurların da meselesi hâline geldi.

KADINLAR SES YÜKSELTTİ

2025, kadın yazarların bireysel değil kolektif bir sesle konuştuğu bir yıl oldu. Yayıncılıkta cinsiyet temelli eşitsizlikler, istismar, taciz, editöryal müdahaleler, dışlanma pratikleri ve görünmez emek, 'ifşa' kelimesinin sansasyonel tonundan uzak, tanıklık ve yüzleşme diliyle gündeme getirildi. Bu çıkışlar, edebiyatın yalnızca estetik bir alan değil, aynı zamanda bir güç ilişkileri ağı olduğunu hatırlattı.

ŞEFFAFLIK TALEBİ

Genç yazarların ve ilk kitabını yayımlayan kalemlerin bu yıl en çok sorduğu sorular şunlar oldu:

Telif oranları neden bu kadar değişken?

Editörün yetkisi nerede başlar, nerede biter?

Bu sorular, edebiyat dünyasında 'usta–çırak' romantizminin yerini hak bilincine bırakmaya başladığını gösterdi.

OKUR ELEŞTİRDİ

Kitap fuarları ve edebiyat festivalleri bu yıl yoğun ilgi gördü. Ancak okur, artık yazardan yalnızca imza değil; etik duruş, açıklık ve sorumluluk da talep etti. Ödül jürileri, tekrar eden isimler ve dar çevreler üzerinden eleştirilirken, edebiyat ödüllerinin neyi ödüllendirdiği yeniden tartışmaya açıldı.

PEDAGOJİK EŞİK

Çocuk ve gençlik edebiyatı 2025’te niceliksel büyümenin ötesinde, pedagojik ve etik bir eşik yaşadı. Temsil, dil, şiddet, duyarlılık ve yaşa görelik gibi başlıklar daha ciddi biçimde ele alındı. 'Çocuklar için yazmak' ifadesinin hafifletici bir tanım olmadığı, aksine büyük bir sorumluluk gerektirdiği yeniden vurgulandı.

2025, edebiyat dünyası için bir rahatlama yılı değil, hesaplaşma ve olgunlaşma yılı oldu.

Bu yıl bize şunu hatırlattı:

Edebiyat yalnızca yazılan metinlerden ibaret değildir; o metinlerin üretildiği, korunduğu ve paylaşıldığı koşullar da edebiyatın kendisidir.

2025, edebiyatın aynaya baktığı ve bakmaktan kaçamadığı bir yıl olarak hafızada kalacak.