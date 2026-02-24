Edebiyatın çınarı Yaşar Kemal anıldı

Türk edebiyatının çınarı Yaşar Kemal, ölümünün 11. yılında kendi adını taşıyan kültür merkezinde anıldı. Ankara Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliklerde katılımcılar, edebiyatın çınarı, Anadolu’nun sesi, doğanın ve insanın anlatıcısı büyük usta Yaşar Kemal’i anmak, anlamak ve eserlerinin izinde yeniden düşünmek için bir araya geldi.

Yaşar Kemal Vakfı Başkanı ve Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban Gökçeli’nin de katıldığı etkinlik minyatür sanatçısı Figen Gürsoy’un ‘İnsan dünyadır minyatürlerle Yaşar Kemal’in bütün kitapları’ sergisinin açılış töreniyle başladı. Gürsoy’un minyatür çalışmalarından oluşan sergide yer alan eserler yazarın romanlarındaki karakterleri, mekanları ve temaları farklı bir bakış açısıyla ele alırken ustanın edebi dünyasını görsel bir anlatıma dönüştürüyor. Kelimelerin sanatın renkleri ve çizgileriyle yeniden minyatürlerle yorumlandığı sergi 28 Şubat’a dek ücretsiz olarak görülebilir.