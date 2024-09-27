Edebiyatın kalbi Bornova’da atacak

Kültür Sanat Servisi

Bornova Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Homeros’un Bornova’sında Kitap Günleri, bugün 5’inci kez kapılarını açıyor. 6 Ekim’e kadar Bornova Büyükpark’ta gerçekleşecek organizasyonda, edebiyat dünyasının önde gelen isimleri konuk edilecek.

Ahmet Ümit’in onur konuğu olarak katılacağı etkinlikte, katılımcılar söyleşiler ve imza günleri ile dolu bir şölen yaşayacak. 62 yayın evinin stant açacağı kitap günlerinde, 430 yazar okurlarıyla buluşma fırsatı bulacak.

Başkan Ömer Eşki, Kitap Günleri’nin Bornova’nın kültürel hayatına katkı sağlamanın ötesinde bir anlam taşıdığına dikkat çekerek, “Kitaplar sadece bilgi kaynağı değil, bizi farklı dünyalara taşıyan büyülü kapılardır. Bu etkinlik, Bornova’nın kültürel zenginliğine katkıda bulunurken, aynı zamanda toplumumuzun her kesimini kitaplarla buluşturmayı amaçlamaktadır. Kitapseverleri bir araya getirirken, Bornova’nın kültürel yaşamına önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyorum” dedi. Etkinlik programında, edebiyat dünyasının birçok önemli ismi yer alacak. Ünal Güner, İnci Aral, Mine Söğüt, Üstün Dökmen ve Latife Tekin gibi yazarlar, eserleri ve edebiyatın toplumsal rolü üzerine söyleşiler gerçekleştirecek.