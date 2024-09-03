Edebiyatın kalbi Maltepe’de atacak

Kültür Sanat Servisi

Maltepe Kitap Günleri, bu yıl 7-15 Eylül tarihleri arasında “Cumhuriyet’in Yeni Yüzyılında Laiklik, Özgürlük, Adalet ve Barış” temasıyla kitapseverleri bir araya getirecek. Onur Konuğu olarak Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin açılış oturumuyla başlayacak Maltepe Kitap Günleri, 9 gün boyunca Maltepe’nin zengin tarihini ve geleceğe uzanan vizyonunu edebiyatla buluşturacak.

Maltepe Belediyesi’nin Yayıncılar Kooperatifi ile iş birliği içinde düzenleyeceği etkinliğin 2024 yılı sloganı ise “Bir Kültürdür, Tarihtir Maltepe. Maltepe’de Kitap Var, Maltepe’de Yaşam Var” olarak belirlendi. Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek kitap günlerinde, yazar, edebiyatçı, gazeteci ve akademisyenlerin yanı sıra deneyimli siyasetçiler de kitapseverlerle söyleşi ve imza günlerinde bir araya gelecek.

AYDINLIK GELECEK İÇİN

“Kültür ve sanatın herkes için erişilebilir olduğu bir toplumun daha güçlü, dayanışmacı ve üretken olduğuna” vurgu yapan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Maltepe Kitap Günleri ile halkın sanata ve kültüre olan erişimini genişletmeyi hedeflediklerini belirtti. Köymen, “‘Bir Kültürdür, Tarihtir Maltepe. Maltepe’de Kitap Var, Maltepe’de Yaşam Var’ sloganımız, Maltepe’nin zengin geçmişi ile canlı ve dinamik geleceği arasında kurduğumuz köprüyü simgeliyor” dedi.

Aydınlık bir geleceğin inşasında kitabın, yazarların, sanatın ve edebiyatın olmazsa olmaz bir yeri olduğuna değinen YAYKOOP Başkanı Elif Akkaya ise “Kitaplar, insanlığın birikimini gelecek nesillere taşıyan en güçlü araçlardır. Bu yüzden, aydınlık bir geleceğin inşasında kitabın, yazarların, sanatın ve edebiyatın olmazsa olmaz bir yeri olduğuna inanıyoruz. Kitaplar sadece bilgi değil, aynı zamanda duygularımızı, düşüncelerimizi ve hayal gücümüzü de besler” dedi.