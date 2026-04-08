Edebiyatın konfor alanını bozan bir metin: Korku Kırmızı, Hayat Maviydi

"Korku Kırmızı Hayat Maviydi", Şerafettin Halis imzasıyla, edebiyatın alışılmış sınırlarını zorlayan bir anlatı olarak Tekin Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Bu kitap, klasik roman beklentileriyle okunacak bir metin değil. Parçalı yapısı, grotesk ünitelerle örülü dili ve gerçeklikle olağan dışı olanı iç içe geçiren kurgusuyla, okuru konfor alanından çıkararak doğrudan yüzleşmeye davet ediyor. Bir sürgün ve arayış anlatısı gibi başlayan metin, kısa sürede insanın iç karanlığına, hırsına ve varoluşsal boşluğuna açılan bir sorgulama alanına dönüşüyor.

Yazarın grotesk anlatımı yalnızca biçimsel bir tercih değil; aynı zamanda güçlü bir eleştiri aracı. Mizahın ardına saklanan sert bir ironiyle, insanın şişirilmiş benliğini ve hayatın “hiç”liğini gözler önüne seriyor. Zaman ise bu metinde doğrusal değil; farklı tarihsel katmanlar tek bir kavşakta çarpışıyor.

“Korku Kırmızı Hayat Maviydi”, çağdaş Türk edebiyatında sıradanlığa karşı yazılmış bir metin olarak dikkat çekiyor.