Edebiyatın ulu çınarı Yaşar Kemal Maltepe’de anılıyor: Doğadan İnsana, Düşten Gerçeğe

Maltepe Belediyesi, edebiyatın ulu çınarı Yaşar Kemal’i, "Doğadan İnsana, Düşten Gerçeğe" temasıyla düzenlenen kapsamlı bir programla anıyor.

Etkinlik serisinin açılışı, Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray’ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde devleştiği Yılanı Öldürseler filminin özel gösterimiyle gerçekleştiriliyor.

Yaşar Kemal’in görsel dünyasına yolculuk yapılacak bu özel günde, sinema yazarı Burçak Evren, ustanın senaryo yazarlığı serüvenini, setlerdeki unutulmaz anılarını ve eserlerinin beyazperdeye uyarlanma sürecini sinemaseverler için yorumlayacak.

Açılış töreni, Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban ve onur konuğu Türkan Şoray’ın katılımıyla taçlanacak. Edebiyat ve sinemanın bu eşsiz buluşması beş gün sürecek.

Beş günlük etkinlik planı şu şekilde:

1.GÜN - AÇILIŞ

SİNEMA - YILANI ÖLDÜRSELER

Tarih : 25 Şubat 2026, Çarşamba

: 25 Şubat 2026, Çarşamba Mekan : Yaşar Kemal Kültür Merkezi (YKKM)

: Yaşar Kemal Kültür Merkezi (YKKM) Salon: İnce Memed | Saat: 20.30

BİNBİR ÇİÇEKLİ BAHÇE

Tarih : 25 Şubat 2026, Çarşamba

: 25 Şubat 2026, Çarşamba Mekan : Yaşar Kemal Kültür Merkezi (YKKM)

: Yaşar Kemal Kültür Merkezi (YKKM) Salon: Yaşar Kemal Sergi Salonu | Saat: 20.00

Yaşar Kemal’in eserlerinde geçen özgün bitkilerin bitki ressamları tarafından özenle çizilmiş tablolarından oluşan sergi, Flora Araştırmaları Derneği işbirliği ile Yaşar Kemal Sergi Salon’unda 9 Marta kadar ziyarete açık olacak.

YAŞAR KEMAL KİTAP KAPAKLARI VE FİLM AFİŞLERİ SERGİSİ

Tarih : 25 Şubat 2026, Çarşamba

: 25 Şubat 2026, Çarşamba Mekan : Yaşar Kemal Kültür Merkezi (YKKM)

: Yaşar Kemal Kültür Merkezi (YKKM) Salon: Yaşar Kemal Kültür Merkezi Fuaye Alanı | Saat: 20.00

Yaşar Kemal kitap kapakları ve sinemaya uyarlanan eser afişleri seçkisinden oluşan bir sergi Yaşar Kemal Kültür Merkezi fuaye alanında 1 Marta kadar ziyarete açık olacak.

2. GÜN - PANEL

YAŞAR KEMAL ROMANLARINDA BİR ANA KARAKTER OLARAK DOĞA VE İNSAN

Tarih: 26 Şubat 2026, Perşembe

26 Şubat 2026, Perşembe Mekan: Yaşar Kemal Kültür Merkezi (YKKM)

Yaşar Kemal Kültür Merkezi (YKKM) Salon: Cep Tiyatro Salonu | Saat: 20.30

Cep Tiyatro Salonu | Saat: 20.30 Panelistler: Şair-Yazar Ahmet Bozkurt, Yazar Yavuz Ekinci, Doç. Dr. Cihan Erdönmez.

Şair-Yazar Ahmet Bozkurt, Yazar Yavuz Ekinci, Doç. Dr. Cihan Erdönmez. Romanlarında doğayı sadece bir dekor olarak değil, insanla bütünleşen canlı bir karakter gibi işleyen usta yazarın dünyası, "Edebiyatın Florası’nı” öne çıkartan bir panelle ele alınıyor.

Ahmet Bozkurt, Yavuz Ekinci ve Cihan Erdönmez’in konuşmacı olarak katılacağı bu derinlikli söyleşide; Yaşar Kemal romanlarındaki doğa-insan ilişkisi, toprağın belleği konuşulacak.

3. GÜN - PANEL

YAŞAR KEMAL ROMANLARINDA İSYAN, DİRENİŞ ve TOPLUMSAL ADALET

Tarih: 27 Şubat 2026, Cuma

27 Şubat 2026, Cuma Mekan: Yaşar Kemal Kültür Merkezi (YKKM)

Yaşar Kemal Kültür Merkezi (YKKM) Salon: Cep Tiyatro Salonu | Saat: 20.30

Cep Tiyatro Salonu | Saat: 20.30 Panelistler: Akademisyen- Yazar Dr. Ece Onural, Eleştirmen- Yazar Ömer Türkeş, Eleştirmen- Yazar Semih Gümüş.

Dr. Ece Onural, Ömer Türkeş ve Semih Gümüş’ün katılımıyla gerçekleşecek bu oturumda; Yaşar Kemal romanlarındaki isyan ve direniş teması, toplumsal adalet bağıntılı olarak güçlü kadın figürleri, Anadolu mitolojisinin modern edebiyata eklemlenişi ve yazarın yarattığı epik dilin Türk edebiyatındaki etkisi konuşulacak. Edebiyatın belleğinde bir yolculuğa çıkılacak, kadın kimliğinin ve toplumsal gerçekliğin Yaşar Kemal’in büyülü dünyasındaki izleri sürülecek.

4. GÜN - TİYATRO

FİLLER VE KARINCALAR

Tarih: 28 Şubat 2026, Cumartesi

28 Şubat 2026, Cumartesi Mekan: Türkan Saylan Kültür Merkezi (TSKM),

Türkan Saylan Kültür Merkezi (TSKM), Salon: Kardelen 1 | Saat: 20.30

Yaşar Kemal’in halk masallarından ilhamla kaleme aldığı; gücü, haksızlığı ve birliği sorgulayan ölümsüz eseri “Filler Sultanı ve Kırmızı Sakallı Topal Karınca” romanından uyarlanan “Filler ve Karıncalar” oyunu Türkan Saylan Kültür Merkezi sahnesinde izleyiciyle buluşuyor!

Sadece çocuklara değil; içindeki umudu hep taze tutan ve haksızlığa karşı dayanışmanın gücüne inanan her yaştan izleyiciye hitap eden bu oyunda, devlerin dünyasında karıncaların cesaretine ve birliğin zaferine tanıklık edilecek. Etkinlik serisinin dördüncü gününde, Yaşar Kemal’in barış ve kardeşlik dolu manifestosu tiyatronun büyüleyici diliyle ele alınacak.

5. GÜN - KONSER

YAŞAR KEMAL’İN ANISINA TOPRAĞIN ve RÜZGÂRIN ŞARKILARI

Erdal Güney

Tarih: 1 Mart 2026, Pazar

1 Mart 2026, Pazar Mekan: Türkan Saylan Kültür Merkezi (TSKM),

Türkan Saylan Kültür Merkezi (TSKM), Salon: Kardelen 1 | Saat: 20.30

Erdal Güney; Yaşar Kemal’in şiirlerinden bestelenen şarkıların yanı sıra, Çukurova için bestelemiş olduğu “Sarı ve Rüzgar” adlı enstrümantal eserinin de içinde olduğu ezgileri seslendirecek. Bu özel dinletide büyük ustaya bu kez şarkılar eşliğinde hep beraber “Merhaba” denilecek.