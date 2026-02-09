Edebiyatın vicdanı, zamanın kırık aynasında kendini arıyor

Erinç Büyükaşık’ın toplu öykülerini bir araya getirdiği “Düşen Kuş” ve bir dönem Türkiye’sinin anatomisini en mahrem yaralar üzerinden çıkaran roman dosyası “Kaybolan”, okuru pasif bir gözlemci olmaktan çıkarıp, tarihin sızlayan tanıklığına davet ediyor.

Erinç Büyükaşık, bu iki eseriyle edebiyatın sadece bir hikâye anlatma sanatı olmadığını, aynı zamanda bir "direniş kalesi" olduğunu kanıtlıyor.

Biri öykülerin parçalı ve vurucu gücüyle, diğeri romanın derinlikli ve kuşatıcı soluğuyla inşa edilen bu iki yapıt; "unutmamanın" en estetik, en lirik ve en sarsıcı hali olarak Türk edebiyatındaki yerini alıyor.