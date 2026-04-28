"Ederson ceza almayabilir"

Eski FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol’un performansına yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

DHA’ya konuşan Palabıyık, karşılaşmanın atmosferinin daha ilk düdük çalmadan şekillendiğini savundu.

Yasin Kol’un derbiye yoğun bir baskı altında çıktığını belirten Palabıyık, hakemin otorite kurmak için kartlarına başvurduğunu ifade etti. Karşılaşmada çıkan yüksek kart sayısının da bu durumun bir yansıması olduğunu dile getirdi.

“KIRMIZI KART TARTIŞMAYA AÇIK”

Palabıyık’ın en dikkat çekici yorumu ise Ederson’un gördüğü kırmızı kart üzerine oldu. Deneyimli isim, kararın yalnızca oyuncunun davranışıyla değil, hakemin yönetim tarzıyla da bağlantılı olabileceğini söyledi.

Sahadaki iletişim eksikliğine dikkat çeken Palabıyık, özellikle yabancı oyuncularla kurulamayan diyalogun bu tür kritik kararları etkileyebileceğini vurguladı. Hakemin oyuncuyu sakinleştirecek iletişimi kuramamasının, kartın çıkmasında rol oynayabileceğini ifade etti.

Ederson’un alacağı cezanın hakem raporuna bağlı olduğunu belirten Palabıyık, oyuncunun ne söylediğinin net olmadığını ve bu nedenle ceza çıkmama ihtimalinin de bulunduğunu dile getirdi.

“GÜVEN SORUNU BÜYÜYOR”

Türk futbolunda hakemlere olan güvenin ciddi şekilde zedelendiğini savunan Palabıyık, son derbi atamalarını örnek göstererek mevcut yapının sorgulanması gerektiğini ifade etti. Hakem performanslarının istikrarsız olduğunu belirten eski hakem, bu sorunun çözülmemesi halinde daha büyük problemlerin yaşanabileceğini sözlerine ekledi.