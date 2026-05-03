Ederson için iki kulüp devrede

Fenerbahçe’de son haftalarda eleştirilerin odağında yer alan Ederson’un geleceğine ilişkin yeni gelişmeler gündeme geldi.

Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarının ardından tartışma konusu olan Brezilyalı kaleci için sarı-lacivertli yönetimin net bir şart belirlediği öne sürüldü.

Buna göre kulüp, oyuncuya talip olan ekiplerden iki yıllık maliyeti olan 22 milyon euronun peşin ödenmesini talep ediyor.

Haberde, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr ve Al-Hilal’in deneyimli file bekçisini transfer listesine aldığı belirtildi.

Söz konusu kulüpler için bu maliyetin sorun olmadığı, taraflardan birinin resmi olarak şartları kabul etmesi halinde Ederson’un Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının yüksek ihtimal olduğu ifade edildi.

Öte yandan sarı-lacivertli kulübün, olası ayrılık ihtimaline karşı kaleci transferi için de temaslara başladığı iddia edildi.