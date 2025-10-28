Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ederson, Süper Lig'de oynadığı 4 maçın 3'ünde kalesini gole kapattı

Ajans Haberleri
  • 28.10.2025 14:50
  • Giriş: 28.10.2025 14:50
  • Güncelleme: 28.10.2025 14:50
Kaynak: DHA
Ederson, Süper Lig'de oynadığı 4 maçın 3'ünde kalesini gole kapattı

Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE'NİN 32 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Ederson, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta sadece 1 gol yedi.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den kadrosuna kattığı Ederson, başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Dün oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı Gaziantep FK maçında da kalesini gole kapatan Ederson, Süper Lig'de forma giydiği 4 maçta sadece 1 gol yedi. 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci, 1-0 kazanılan Trabzonspor ve 2-0 kazanılan Antalyaspor maçlarında da gole izin vermemişti. Ederson, Süper Lig'deki tek golünü Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalınan maçta yedi. Ederson böylelikle Süper Lig'de oynadığı 4 maçın 3'ündü kalesini gole kapatmış oldu.

Ederson, 1'inci hafta erteleme maçı olan Alanyaspor karşılaşmasında oynama izni olmadığı için Samsunspor ile Fatih Karagümrük müsabakalarında ise sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol