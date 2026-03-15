Ederson’un eşi Lais Moraes: "Tehdit ve hakaret mesajları alıyorum"

Fenerbahçe’nin kalecisi Ederson’un eşi Lais Moraes, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine yönelik hakaret ve tehdit mesajları aldığını duyurdu.

Instagram hikâyesi üzerinden açıklama yapan Moraes, paylaştığı videoların ardından çok sayıda olumsuz mesaj aldığını belirterek yaşadıklarının kendisini üzdüğünü ifade etti.

"ÇOK ÜZÜCÜ"

Moraes açıklamasında, “Videoları her zaman sevdiğim için çekiyorum ve aramızdaki etkileşimi de seviyordum. Bu benim için yeni, güzel ve keyifli bir şeydi. Ama bununla birlikte çok fazla hakaret, saldırı ve hatta tehdit mesajı da aldım. Bu gerçekten çok üzücü” ifadelerini kullandı.

Kendisine gönderilen mesajların yalnızca rakip takım taraftarlarından gelmediğini vurgulayan Moraes, bazı mesajların daha önce destek veren kişilerden geldiğini belirtti.

“Ben futbolcu değilim. Ben sadece 13 yıldır birlikte olduğum eşimin en büyük destekçisiyim” diyen Moraes, ailesine ve çocuklarına yönelik hakaretlerin kendisi için kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

"BU YÜKÜ BEN TAŞIYAMAM"

Saygısızlığa sessiz kalmayacağını ifade eden Moraes, kendisini takip edenlere de çağrıda bulundu. Paylaşımlarının ilgi çekmediğini düşünen kişilerin kendisini takip etmeyi bırakabileceğini söyleyen Moraes, tartışma ve saldırgan yorumlardan uzak durulmasını istedi.

Eşini desteklemeye devam edeceğini belirten Moraes, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Ben her zaman olduğu gibi eşimi desteklemeye devam edeceğim. Ama daha önce de söylendiği gibi, takımın geçmişte şampiyon olmamasının yükünü ben taşıyamam.”