Edgar le, 5 maçta ikiz kardeşini oynattığı iddialarını yalanladı: Saçmalık

5 maçta kendisi yerine ikiz kardeşini oynattığı iddia edilen Dinamo Bükreş'li futbolcu Edgar le, iddiaları yalanlayarak "Bu haberler saçmalık, kardeşimi aradım inanamadı" dedi.

Dinamo Bükreş'te oynayan Edgar le, bu sezon 5 maçta kendisi yerine ikizini maçlarda oynattığına dair iddiaları yalanladı.

L'Equipe'e konuşan Ie, söz konusu haberler için 'saçmalık' dedi. Tecrübeli oyuncu açıklamasında, şunları söyledi:

"Bu haberler saçmalık. Gerçekten saçma haberler. Bu haberlerin nereden çıktığını bilmiyorum. Bunu öğrendiğimde kardeşimi aradım ve inanamadı. Gerçekten komik bir hikaye. Bu şekilde haberlere çıkacağımı hiç düşünmezdim." .

2019'da Lille'den Trabzonspor'a gelen Edgar le, 2023'te ise Başakşehir'e transfer olmuştu. 30 yaşındaki stoperin Dinamo Bükreş kariyeri şubat ayında başlamıştı.