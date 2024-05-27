Edin Dzeko'dan emeklilik açıklaması

Fenerbahçe'nin yıldız santrforu Edin Dzeko, emekliliği düşünmediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin yıldız santrforu Edin Dzeko, takımının ligin son haftasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 38 yaşındaki Dzeko, "Şu anda emekliliği düşünmüyorum" dedi.

6 aylık Fenerbahçe serüveninin ardından futbolculuk kariyerini sonlandıran Leonardo Bonucci hakkında da konuşan Dzeko, "Leonardo Bonucci harika bir futbolcu. Onun bu büyük camiada futbola veda etmesinden taraftarlar da gurur duyuyordu. Böyle büyük bir oyuncunun burada bitirmesi önemli bir şey" ifadelerini kullandı.

Boşnak yıldız, 99 puan toplamalarına rağmen şampiyon olamamalarının hayal kırıklığı yaşattığını da dile getirdi.

Dzeko, şöyle konuştu:

"Şampiyon olamadığımız için büyük bir üzüntü duyuyoruz. 99 puan elde ettik ama şampiyon olamadık! Bu inanılmaz bir durum, hayatta bir kere başınıza gelebilir. Zamanı geri alamıyoruz... Taraftarlarımız bizi destekledi maç sonu, bu aslında çok fazla anlam ifade ediyor. Bizlere saygı duyduklarını gördük. Kupayı alamadık ama sezon boyunca gösterdiğimiz performans nedeniyle bizi takdir ettiler. Bizler de her şeyi yaptık. Elde ettiğimiz 99 puana rağmen şampiyon olamadık, bu üzüntü verici. Kupayı kaldıramama hayal kırıklığı yarattı."