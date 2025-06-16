Edin Dzeko'nun yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Edin Dzeko, Serie A ekiplerinden Fiorentina ile anlaştı.

39 yaşındaki yıldız forvet, İtalyan ekibi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Gazeteci Fabrizio Romano, Dzeko'nun Fiorentina'da yıllık 1.5 milyon euro kazanacağını yazdı.

🚨🟣 Edin Dzeko will sign one year deal plus option until June 2027 at Fiorentina with salary around €1.5m net per season.



Dzeko has agreed to return to Italy and he’s leaving Fenerbahçe… with Stefano Pioli expected to be new head coach at Fiorentina.



Here we go ⚜️🇧🇦 pic.twitter.com/473F0YjFMH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2025

Dzeko'yu, Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Stefano Pioli'nin de ısrarla istediği kaydediliyor.

SERİ A'DA 3'ÜNCÜ TAKIMI OLACAK

Böylece 2 yıl aranın ardından Seria A'ya dönmeye hazırlanan Dzeko, Roma ve Inter'in ardından üçüncü kez bir İtalyan takımında forma giyecek.

Dzeko 2015-2021 yılları arasında Roma'da, 2021-23 yıllarında ise Inter'de forma giymişti.

Son iki sezonunu Fenerbahçe'de geçiren Dzeko, lig ve Avrupa'da süre aldığı toplam 83 maçta 38 gol 10 asist kaydetti.