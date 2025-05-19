Edin Dzeko ve Hajradinovic’e milli davet

Fenerbahçe’nin forveti Edin Dzeko ile Kasımpaşa’da forma giyen Haris Hajradinovic, Bosna Hersek’in 2026 Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı maçın aday kadrosunda yer aldı.

Bosna Hersek, 2026 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu’nda 7 Haziran’da San Marino’yu konuk edecek. Bu müsabakadan 3 gün sonra ise hazırlık maçında Slovenya ile deplasmanda karşılaşacak. Bu iki mücadele öncesi Bosna Hersek Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe’nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko ile Kasımpaşalı futbolcu Haris Hajradinovic de listede yer aldı.

Teknik Direktör Sergej Barbarez’in belirlediği aday kadroda şu isimler bulunuyor:



Kaleci: Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Velez Mostar)



Defans: Dzenis Burnic (Karlsruher), Arjan Malic (Sturm Graz), Amar Dedic (Olympique Marsilya), Nihad Mujakic (Partizan), Nail Omerovic (Osijek), Nikola Katic (Plymouth Argyle), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Ermin Bicakcic (Eintracht Braunschweig), Adrian Leon Barisic (Basel), Stjepan Radeljic (Rijeka)



Orta saha: Haris Hajradinovic (Kasımpaşa), Armin Gigovic (Holstein Kiel), Ivan Sunjic (Pafos), Denis Huseinbasic (FC Köln), Dario Saric (Cesena), Enver Kulasin (Borac), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Ivan Basic (Orenburg)



Forvet: Edin Dzeko (Fenerbahçe), Samed Bazdar (Real Zaragoza), Luka Kulenovic (Heracles), Ermedin Demirovic (Stuttgart)



