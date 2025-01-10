Edip Akbayram ameliyat edildi

Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan şarkıcı Edip Akbayram ameliyat edildi.

Dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şarkıcı Akbayram'ın tedavisi sürüyor.

Bugün öğlen saatlerinde ameliyat edilen Akbayram, yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakım servisine alındı.

EDİP AKBAYRAM HAKKINDA

Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu.

İlk plağı Kendim Ettim Kendim Buldum'u lise yıllarında yaptı. İstanbul'a geldikten sonra 1971'de Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Âşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu.

Daha sonra "Kara Kuzu", "Deniz Üstü Köpürür" ve "Garip" adlı 45'liklerle ödüller aldı. "Aldırma Gönül" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı parçalarıyla satış rekorları kıran ve Altın Plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödül kazandı.

1981-88 arasında bestelerinin TRT'de çalınması yasaklandı.

Türküler Yanmaz albümünü Madımak Katliamı'nda yaşamını yitirenlere adadı.