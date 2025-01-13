Edip Akbayram bir kez daha ameliyat olacak

Yoğun bakımda tedavisi devam eden usta sanatçı Edip Abayram bugün bir kez daha ameliyat edilecek.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre 74 yaşındaki usta sanatçının kızı Türkü Akbayram "Pazartesi tekrar bir ameliyat daha olacak" dedi.

İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Edip Akbayram 10 Ocak'ta da ameliyat edilmişti. Akbayram, yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakıma alınmıştı.

Akbayram'ın tedavisi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.