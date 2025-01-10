Edip Akbayram entübe edildi

Oktay EVSEN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deniz Üstü Köpürür, Aldırma Gönül, Adiloş Bebe ve Kahpe Felek gibi dillerden düşmeyen eserleriyle hayranlarının gönlünde yer edinen 75 yaşındaki sanatçı Edip Akbayram, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımına kaldırıldı ve entübe edildi. Yakın zamanda zatürre tedavisi gören Edip Akbayram dün sabah evinde düştü ve iç kanama geçirdi. Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İlk plağı Kendim Ettim Kendim Buldum'u lise yıllarında yaptı. 1971'de Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Âşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu. Satış rekorları kıran ve Altın Plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödül kazandı. 1981-88 arasında bestelerinin TRT'de çalınması yasaklandı. Türküler Yanmaz albümünü Madımak Katliamı'nda yaşamını yitirenlere adadı.