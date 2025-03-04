Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlandı

Tuğçe ÇELİK

75 yaşında yaşamını yitiren usta sanatçı Edip Akbayram için İstanbul'da bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenleniyor.

Tören, Akbayram'ın sanat yaşamını anlatan videonun gösterimi ile başladı.

Akbayram'ın ailesinin de bulunduğu törene sanatçının sevenleri yoğun katılım gösterdi.

Törende konuşan sanatçı Zülfü Livaneli, şunları söyledi:

“Edip’in de bir zamanlar söylediği gibi sanatçılar fiziken direniyorlar sanatlarıyla direniyorlar. Sanatlarıyla direniyorlar. O yüzden Edip Akbayram’ın direnişi bitmedi. Uzun yıllar Türkiye’nin varlığında direnişi devam edecek. Hepimiz biliyoruz ki hayatı boyunca dik durdu. Fakat bu Türkiye’de çok zor. Çünkü fırtınaya tutulmuş bir gemi gibi savrulurken sizin dik durmanız demek o dalgalarla mücadele etmeniz demek. Türkiye’de hayat sizi sürekli sınıyor. Sivil darbe oluyor buna karşı durmanız gerekiyor. Sivas’ta aydınlarımız yakılıyor, ona dik durmanız gerekiyor. Sürekli sınanıyorsunuz. O fırtınalı gemide Homeros’un destanındaki gibi kendinizi bir vicdan direğine bağlamanız gerekiyor. Edip belki ailesine çok büyük servetler bırakmadı ama halkın gönlünde öyle bir servet bıraktı ki bu hiçbir şeyle ölçülemez.”

Livaneli'nin ardından konuşan Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, "Babam birimizin memleket hasretinde birimizin umudunda her zaman yaşayacak. Seni saklayacağım baba ve herkes için seni sesimde yaşatacağım. Hoşçakal babacım" dedi.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ise şunları söyledi:

“Hepimize çok özel tarifsiz duygular yaşatmış bir insandan bahsediyoruz. Hayatın her evresinde bir hak mücadelesi veren onurlu duruşunda öyle güçlü bir ses çıkardı ki insanların tüyleriniz diken diken eder. Edip Akbayram çok özel bir insan. Bu ülkenin onurlu vicdanlı bu halkın istekleri duyguları düşünceleri türkü olur ruhumuza işlerdi onun sesinden. Milyonların hayatına dokundu. Hiçbir zaman insandan, sevgiden, eşitlikten yana onurlu duruşundan da taviz vermedi Edip Akbayram.

Zamansız sanatçılar vardır, Zamanı geçmez hiçbir zaman. Edip Akbayram öyle bir sanatçı. İnsanların sessiz kaldıkları bir ortamda onun sesiyle ayağa dikilirler. Ne yazık ki ülkemizde bu tarz duruşlara sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır."