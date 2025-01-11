Edip Akbayram’ın sağlık durumuyla ilgili kızından açıklama

Yoğun bakımda tedavisi devam eden usta sanatçı Edip Akbayram’ın sağlık durumuyla ilgili kızı Türkü Bayram açıklama yaptı.

Türkü Bayram, şu mesajı paylaştı:

"Babamızın sağlık durumuna ilişkin gösterdiğiniz yakın ilgi için çok teşekkür ederiz. Arayıp mesaj atan iyi dileklerini ileten birçok kişiye bu süreçte geri dönemiyoruz, kalbinizin bizimle olduğunu biliyor ve en kısa sürede iyi haberler vermeyi diliyoruz.''

İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Edip Akbayram dün ameliyat edildi. Akbayram, yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakıma alındı.

Akbayram'ın tedavisi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.