Edirne Belediye Başkan Yardımcısı darp edildi: Belediye çalışanı tutuklandı
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem, belediye çalışanı T.U. tarafından darp edildi. T.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: ANKA
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem, belediye çalışanı T.U. tarafından darp edildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, Öktem ve T.U. arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında T.U., Öktem’i darbetti.
Öktem, polise şikayetçi olurken gözaltına alınan T.U. emniyetteki ifadesinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.
T.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.