Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı darp edildi: Belediye çalışanı tutuklandı

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem, belediye çalışanı T.U. tarafından darp edildi. T.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güncel
  • 02.05.2025 18:14
  • Giriş: 02.05.2025 18:14
  • Güncelleme: 02.05.2025 18:28
Kaynak: ANKA
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı darp edildi: Belediye çalışanı tutuklandı

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem, belediye çalışanı T.U. tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, Öktem ve T.U. arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında T.U., Öktem’i darbetti.

Öktem, polise şikayetçi olurken gözaltına alınan T.U. emniyetteki ifadesinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.

T.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BirGün'e Abone Ol