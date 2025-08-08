Edirne Belediye Başkanı Akın, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Marmara Cezaevi’nde tutuklu olan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem Imamoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Akın, İmamoğlu’nun mesajını Edirnelilerle paylaştı. İmamoğlu, Edirnelilere mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Edirne'ye hemşehrilerime en içten sevgi saygı ve selamlarımı iletiyorum. Cennet vatan her köşesi ve insanları ile birlikte çok büyük bir mücadele veriyorlar. Bu mücadelemiz, adalet, refah, bereket, özgürlük, huzur ve geleceğimiz mücadelesidir. Gocuklarımızı, gençlerimizi çok seviyorum, onları cesaret kaynağım olarak görüyorum. Mücadelemizin öncü vicdanı ve cesaret kaynağı hanımefendilere, beyefendilere teşekkür ediyorum. Hep birlikte kazanacağız. Herkes için her yerde önce adalet önce hürriyet. Gençler tarih yazacak ve her şey çok güzel olacak."