Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan ''AKP'ye geçecek'' iddialarına yanıt

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, AKP'ye katılacağı yönündeki iddialar üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz buradayız. Geri adım atmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, bir televizyon programında dile getirilen "AKP’ye geçeceği" iddiaları üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gencan'ın, videolu paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Biz buradayız.

Geri adım atmıyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerleriyle, Edirne’mize aynı kararlılıkla hizmet etmeye devam ediyoruz.

Çünkü bu mücadele; makam değil, adalet, dayanışma ve memleket mücadelesidir.

Kurtuluş yok tek başına…Ya hep beraber ya hiçbirimiz.''