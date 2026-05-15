Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan ''AKP'ye geçecek'' iddialarına yanıt
Filiz Gencan, AKP’ye katılacağı yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. “Biz buradayız, geri adım atmıyoruz” diyen Gencan, CHP çatısı altında Edirne’ye hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek iddiaları reddetti.
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, AKP'ye katılacağı yönündeki iddialar üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz buradayız. Geri adım atmıyoruz" ifadelerini kullandı.
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, bir televizyon programında dile getirilen "AKP’ye geçeceği" iddiaları üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Gencan'ın, videolu paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Biz buradayız.
Geri adım atmıyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerleriyle, Edirne’mize aynı kararlılıkla hizmet etmeye devam ediyoruz.
Çünkü bu mücadele; makam değil, adalet, dayanışma ve memleket mücadelesidir.
Kurtuluş yok tek başına…Ya hep beraber ya hiçbirimiz.''
Biz buradayız.— Filiz Gencan (@avfilizgencan) May 14, 2026
