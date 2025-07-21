Edirne Belediyesi otoparkları ücretli oldu: EDPARK tarifesi bugün başladı

Yaklaşık 5 aydır ücretsiz hizmet veren Edirne Belediyesi’ne ait otoparklar, bugünden itibaren Edirne Belediyesi Otopark İktisadi İşletmesi (EDPARK) bünyesinde ücretli tarifeye geçti.

24 Aralık 2024’te işgal altında olduğu belirtilen ve mülkiyeti belediyeye ait olan otoparklar, İl Trafik Komisyonu kararıyla tahliye edilerek polis barikatıyla çevrilmişti.

Belediye, bu otoparkların işletilmesi için EDPARK’ı kurmuştu. Bugün itibarıyla ücret tarifesi uygulanmaya başlarken bazı sürücüler sabah erken saatlerde ücretsiz uygulamanın devam ettiğini sanarak araçlarını park etti.

Esnaf Ömür Coşkun, uygulamanın kendilerini zor durumda bıraktığını ifade ederek, “Kendi dükkanımın önüne aracımı bırakırken bile sorun yaşıyorum. Tam gün araç bırakan biri olarak 130-150 lira ödemek zorunda kalacağım. Bu esnaf için ekonomik değil” dedi.

Vatandaşlardan Zafer Mert ise “Eskiden ücretsizdi, yine ücretsiz olsa iyi olur ama fiyatlara hiç bakmadım” ifadelerini kullandı.

OTOPARK ÜCRET TARİFESİ

Tüm araçlar için ilk 20 dakika ücretsiz olacak.

"Otomobil için: 0-1 saat 40 TL, 1-2 saat 65 TL, 2-4 saat 85 TL, 4-6 saat 100 TL, 6-9 saat 130 TL

Minibüs/Kamyonet için 0-1 saat 55 TL, 1-2 saat 90 TL, 2-4 saat 110 TL, 4-6 saat 130 TL, 6-9 saat 160 TL"

Motosikletler için şehir genelinde belirlenen park alanları tamamen ücretsiz olacak. Engelli bireyler mavi boyalı alanları tüm gün, diğer otopark alanlarını ise ilk 3 saat ücretsiz kullanabilecek. Şehit aileleri ve gaziler tüm otoparklardan ücretsiz yararlanırken, basın kartı sahipleri 2 saat ücretsiz park edebilecek.