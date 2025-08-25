Edirne Caz Festivali, 500 yıllık tarihi mekanda

Bu yıl ilk kez düzenlenecek Edirne Caz Festivali, 19-20 Eylül tarihlerinde 500 yıllık ihtişamlı Rüstempaşa Kervansaray Oteli’nin avlusunda caz tutkunlarını bir araya getiriyor.

İki gün sürecek festivalde, Birsen Tezer, Hüsnü Arkan, Eylül Ergül, Fatih Erkoç, Sattas ve Kolektif İstanbul gibi sanatçılar sahne alacak.

19 Eylül Cuma

Birsen Tezer

Hüsnü Arkan

Eylül Ergül

20 Eylül Cumartesi

Fatih Erkoç (Akustik)

Sattas

Kolektif İstanbul

Biletler Biletix, Bubilet ve Biletinial üzerinden satışta.