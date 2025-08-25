Edirne Caz Festivali, 500 yıllık tarihi mekanda
Bu yıl ilk kez düzenlenecek Edirne Caz Festivali, 19-20 Eylül tarihlerinde 500 yıllık ihtişamlı Rüstempaşa Kervansaray Oteli’nin avlusunda caz tutkunlarını bir araya getiriyor.
İki gün sürecek festivalde, Birsen Tezer, Hüsnü Arkan, Eylül Ergül, Fatih Erkoç, Sattas ve Kolektif İstanbul gibi sanatçılar sahne alacak.
19 Eylül Cuma
Birsen Tezer
Hüsnü Arkan
Eylül Ergül
20 Eylül Cumartesi
Fatih Erkoç (Akustik)
Sattas
Kolektif İstanbul
Biletler Biletix, Bubilet ve Biletinial üzerinden satışta.