Edirne Caz Festivali, 500 yıllık tarihi mekanda

Kültür Sanat
  • 25.08.2025 14:32
Bu yıl ilk kez düzenlenecek Edirne Caz Festivali, 19-20 Eylül tarihlerinde 500 yıllık ihtişamlı Rüstempaşa Kervansaray Oteli’nin avlusunda caz tutkunlarını bir araya getiriyor.

İki gün sürecek festivalde, Birsen Tezer, Hüsnü Arkan, Eylül Ergül, Fatih Erkoç, Sattas ve Kolektif İstanbul gibi sanatçılar sahne alacak.

19 Eylül Cuma

Birsen Tezer 
Hüsnü Arkan
Eylül Ergül

20 Eylül Cumartesi

Fatih Erkoç (Akustik)
Sattas
Kolektif İstanbul

Biletler Biletix, Bubilet ve Biletinial üzerinden satışta.

