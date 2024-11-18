Edirne dahil 4 ilde "change oto" operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), asayiş ve istihbarat şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu son 1 buçuk yıl içerisinde Bulgaristan'dan getirilen çeşitli marka ve modeldeki araçların Türkiye’de yasal olmayan bir şekilde Türkiye vatandaşlarına satışının yapıldığı, satışı yapılan araçların parçalanarak oto yedek parça olarak kullanıldığı ve change yapılarak TR plaka takılarak ülke sınırları içerisinde kullanıldığı tespit edildi.

Edirne'nin de aralarında olduğu İstanbul, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi ve Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.P.Z, A.N.Z, M.G.D, D.S.I, M.S, A.B.G, A.E, S.S. isimli 4'ü Türk ve Bulgar plakalı araç ile birlikte 4'ü Bulgar şahıs olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru tespit edilememiş olup A. E'nin İstanbul'da ve M. S'nin Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan iş yerlerinde yapılan aramalarda,

3 adet araç, 11 adet araç beyni, 8 adet yabancı araç belgeleri, 3 adet oto immobilizer, 6 adet araç anahtarı, 3 adet elektronik kilit tertibatı, 4 adet plaka TR plaka ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen tahkikat sonucu adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.P.Z, A.N.Z, M.G.D, M.S. ve A.E isimli 5 şüpheli şahıs tutuklandı. D.S.I, A.B.G, S.S isimli 3 şahıs ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.