Edirne'de 1 işçinin öldüğü göçük: 3 kişi gözaltında

Edirne'de 1 işçinin öldüğü, 2 işçinin yaralandığı doğal gaz boru hattı döşeme çalışması sırasında meydana gelen göçükle ilgili taşeron firmada çalışan ustabaşı A.E. (22), şantiye şefi H.B. (36) ve müteahhit A.K'yi (51) gözaltına alındı.

  • 26.12.2025 12:28
  • Giriş: 26.12.2025 12:28
  • Güncelleme: 26.12.2025 12:33
Kaynak: DHA-AA
Uzunköprü ilçesi Mescit Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle işçilerin çalıştığı kanalda toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılan 3 işçi, Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan işçilerden M.Y, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. M.Y, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili taşeron firmada çalışan ustabaşı A.E. (22), şantiye şefi H.B. (36) ve müteahhit A.K.’yi (51) gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

