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Edirne'de 1 ton kaçak kum midyesi ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 30.01.2024 14:40
  • Giriş: 30.01.2024 14:40
  • Güncelleme: 30.01.2024 14:40
Kaynak: DHA
Edirne'de 1 ton kaçak kum midyesi ele geçirildi

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen kaçak 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri şüpheli olduğu değerlendirilerek durdurulan kamyonette arama yaptı. Aramada 65 çuval içinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen kaçak 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen midyeler Saros Körfezi'nde denize bırakıldı. Olayla ilgili araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

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