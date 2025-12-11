Edirne'de 10 aracın karıştığı zincirleme kaza; 5 yaralı

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yoğun sis nedeniyle meydana gelen 10 aracın karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Edirne-Havsa D-100 kara yolunun Oğulpaşa mevkisinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 50 metrenin altına düştüğü bölgede TIR, kamyon, minibüs ve otomobillerden oluşan 10 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, kara yolunun Edirne- Havsa yönünü bir süre trafiğe kapattı.

‘ÇOK YOĞUN SİS VARDI’

Kazaya karışan sürücülerden biri, "Normal hızımızda gidiyorduk. Çok yoğun bir sis vardı, 10 santimetre önümüzü bile göremiyorduk. Birden önümüze bir araç çıktı. Son anda direksiyonu kırdık, solumuzdan biraz hasar yedik. Çok şükür canımıza bir şey olmadı" dedi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

