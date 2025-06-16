Edirne'de 18 saat ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 18 saat ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Musabeyli Korusu Mesire Alanı'na dün piknik yapmaya gelen Eren ailesinin "Şirin" isimli tekir cinsi kedisi tasmasından kurtularak ağaca tırmandı.

Tenzile Eren eşi ve kızıyla çok uğraşmasına rağmen kediyi ağaçtan indiremedi. İtfaiye ekipleri de kediyi bulunduğu yerden alamadı.

Aile kedi ağaçtan inmeyince geceyi ağacın altına park ederek burada araçta geçirdi. Kedinin kumu, yemek kabı ve oyuncaklarını da buraya getiren Eren ailesi 18 saat boyunca kediyi burada bekledi.

Tenzile Eren ve kızı Defne Eren, bir program dolayısıyla mesire alanına gelen Edirne Valisi Yunus Sezer'den yardım istedi.

Sezer de itfaiye ekiplerinin gerekli ekipmanlarıyla olay yerine intikal etmesi için talimat verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Edirne Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi sevk edildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da kurtarma çalışmasını takip etti.

İtfaiye ekipleri aracın merdivenine çıkarak kedinin bulunduğu yere ulaştı. Jandarma ise kedinin atlama olasılığına karşı battaniye açarak önlem aldı.

İtfaiye ekipleri kediyi bulunduğu yerden kurtararak kafesine koydu ve aşağı indirerek sahibine teslim etti.

- "Sayın Valimize çok teşekkür ederiz"

Bu sırada gözyaşlarını tutamayan Defne Eren, Vali Sezer ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Tenzile Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, kediyi 3 yıl önce sokaktan alarak sahiplendiklerini söyledi. Kedinin ailelerinin bir bireyi olduğunu anlatan Eren, "Onu çok seviyoruz. Dünden bu yana burada bekliyoruz. Gece köpekler zarar vermesin diye nöbetleşe bekledik. Şirin'i hemen eve götürüp besleyip, yıkayacağız. Sayın Valimize çok teşekkür ederiz yakından ilgilendi hemen ekipler devreye girdi. Çok teşekkür ediyoruz Edirne Valimize." dedi.