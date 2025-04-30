Edirne'de 4 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'de polisin gerçekleştirdiği denetimlerde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 4 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde, genel asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele amacıyla kent merkezi ile ilçelerde eş zamanlı denetim yapıldı. Denetimlerde 23 ekip ve 4 mobil göç ekibinden oluşan 72 personel görev aldı. Denetimlere, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı. 32 otel, 20 metruk bina ve 34 ikamette gerçekleştirilen denetimlerde toplam 325 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. İncelemelerde, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen 2 Cezayir ve 2 Fas uyruklu kaçak göçmen yakalandı. 4 kişi işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber - Kamera: Umut IŞIK – Batuhan SEVER/ EDİRNE, (DHA)

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Ekiplerin araçlarla çıkışından detay

-Ekiplerden detaylar

-Emniyet Müdürü Karaburun’dan detay

-Göç idaresi Müdürü Aşılıoğlu’ndan detay

-Mobil göç aracından detay

-Yunus timlerinin denetiminden detay

-Yakalanan düzensiz göçmenden detay

-Parmak izi sorgulamasından detay