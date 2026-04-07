Edirne'de 57 yaşındaki erkek sokakta ölü bulundu

Edirne’nin Keşan ilçesinde 57 yaşındaki İsmail Çemrek, sokakta ölü bulundu.

Büyük Cami Mahallesi Eski Sokak’ta bir binanın duvarının dibinde hareketsiz yatan İsmail Çemrek’i görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Çemrek’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Evsiz olduğu ve sokaklarda kaldığı belirlenen İsmail Çemrek’in cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından ölüm nedeninin tespiti için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.