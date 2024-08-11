Edirne'de 9 bin 828 sentetik ecza hapı ve skunk ele geçirildi; 6 tutuklama

Edirne'de polisin 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda; 9 bin 828 sentetik ecza hapı ile 2 kilo 38 gram skunk ele geçirildi, yakalanan 6 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 bin 828 sentetik ecza hapı ve 2 kilo 38 gram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan kişi tutuklandı.